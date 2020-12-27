Санта-Клаус, которого ранее от коронавируса привил главный инфекционист США, получил официальное разрешение на совершение коммерческих полетов на Международную космическую станцию.

Об этом говорится на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

"Мы рады помочь Санте безопасно перемещаться по Национальной системе воздушного пространства, чтобы принести его уникальный и универсальный бренд доброй воли и радости детям и взрослым всех возрастов, даже тем, кто находится на орбите Земли. Давайте посмотрим правде в глаза, 2020 год был трудным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта", - сказал администратор FAA Стив Диксон.

Так, с 23 декабря Санта-Клаус официально может перемещаться в воздушном пространстве американских штатов и доставлять грузы на космическую станцию. Для этого он может использовать корабль "StarSleigh-1" ("ЗвездныеСани-1") с ракетой "Рудольф".

При этом в управлении подчеркнули, что Санта согласился летать в маске, чтобы показать хороший пример всем, кто путешествует по воздуху в праздничный сезон.

Ранее мы рассказывали о том, как Санта-Клаус, зараженный коронавирусом, наведался в бельгийский дом престарелых. После этого праздничного визита там скончались 18 человек.

Напомним, недавно в Москве, на Красной площади задержали Деда Мороза, который устроил одиночный пикет против отмены елок из-за Covid-19. Он попросил помощи у Санта-Клауса.