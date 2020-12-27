В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве решили рассказать гражданам, как безопасно встретить 2021 год, чтобы не заразиться коронавирусом.

Соответствующий пост опубликован на странице ведомства в Facebook.

"Помните, если чувствуете себя плохо – оставайтесь дома. Это нормально, если вы отмените или перенесете свою вечеринку. Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все мероприятия, чтобы сделать вечеринку безопасной", - говорится в записи.

Также в Минздраве порекомендовали:

ограничить количество гостей, чтобы создать условия для социальной дистанции;

по возможности отмечать праздник на свежем воздухе, а если такой возможности нет – то регулярно проветривать помещение;

не забывать о защитных масках и тщательно мыть руки;

не кричать и не петь громко, особенно в помещении;

дезинфицировать поверхности.

"Чем большего числа профилактических мероприятий вы будете придерживаться, тем безопаснее будет ваша вечеринка", - заверили чиновники.

Напомним, в период Нового года и Рождества у граждан Украины будет семь выходных дней, поскольку они имеют статус государственных праздников. Всего же в январе страна сможет отдыхать 12 дней.

Ранее "Страна" рассказывала, как будет встречать 2021-й год Владимир Зеленский.