Два округа немецкой Баварии сообщили о приостановке вакцинации населения от коронавируса в связи с нарушением условий хранения препарата производства компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом в воскресенье, 27 декабря, информирует Bayerischer Rundfunk.

По данным издания, проблемы с постоянным соблюдением температурного режима (холодовой цепью) при хранении вакцины зарегистрированы в округах Верхняя Франкония и Швабия.

"Сегодня прививок не будет", - сообщили в администрации Верхней Франконии.

Теперь власти этих округов планируют провести консультации со специалистами из компании BioNTech.

Напомним, что вакцина от коронавируса производства Pfizer и BioNTech является довольно проблемной в транспортировке. Препарат должен храниться при температуре -70 градусов по Цельсию. Эта особенность обуславливает обязательное наличие специального холодильного оборудования во всех регионах, где будет проводиться вакцинация этим препаратом.

Ранее мы писали, что сегодня официально началась массовая вакцинация от коронавируса во Франции, Португалии, Италии, Австрии, Испании, а также в Польше. Иммунизировать население на день раньше начали Венгрия, Германия и Словакия. Другие страны ЕС присоединятся к этой инициативе уже в понедельник-вторник.

Ранее мы подробно разбирались, сколько доз вакцины заказал на Западе Минздрав Украины и когда ее ждать в нашей стране.