Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля прекрасно осведомлен о ситуации в Украине, поскольку общается с представителями разных украинских партий. Однако контакты с киевскими властями у главы Кремля минимальны.

Об этом Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передают "Вести".

"Путин прекрасно представляет. У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее. К нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит", - сказал он.

Что касается отношений с нынешней украинской властью, сейчас, по словам Пескова, "никто особо и не звонит".

При этом он сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им в начале года в Польше (тогда он возложил на Советский Союз ответственность в развязывании Второй мировой войны) "сильно резанули" не только слух и сердце Путина, но и огромного количества ветеранов и вообще всех, кто живет на территории бывшего СССР и чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне, сказал Песков.

"Да и на самой Украине очень много таких", – добавил он.

Напомним, в ходе этого же интервью Песков рассказал, что за выполнение договоренностей по урегулированию конфликта Донбассе, которые были достигнуты в Париже в 2019 году, в Украине пока никто не брался