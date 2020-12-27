Семилетний школьник из Кыргызстана Рустам Ташматов попросил у президента России Владимира Путина необычный новогодний подарок - акцию "Газпрома" или "Роснефти" а также тульский пряник. В ответ школьник все же получил традиционное российское лакомство, а вот вместо акций ему передали энциклопедию, термокружку и портрет главы Кремля.

Об этом сообщил в Фейсбук отец школьника Алишер Ташматов.

Рустам написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Мальчик был не против стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а еще он рассказал, что никогда не пробовал тульский пряник.

Из Москвы мальчику отправили несколько другой подарок, чем он ожидал. В свете софитов и перед камерами Дед Мороз вручил Рустаму тульский пряник, о котором просил ребенок, а также портрет Владимира Путина с автографом и термокружку - точно такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Вслед за Дедом Морозом еще один подарок Рустаму дал руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии. Виктор Нефедов подарил юному активисту Большую универсальную школьную энциклопедию и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.

"Спасибо, Владимир Владимирович за новогодний подарок сыну! Это настоящее новогоднее чудо!" - написал отец мальчика в Facebook.

Школьник с отцом и энциклопедией из Москвы. Фото: Россотрудничество

Рустам учится во втором классе в гимназии №29 Бишкека, где его знают как активиста школьного движения "Жакшы Адамдар", что в переводе на русский язык означает "Хорошие люди". Ребенок с друзьями помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других памятных исторических событий.

Видео: YouTube/ Mr. РУСТАМЧИК

Ранее Путин рассказал о своих детских мечтах. По словам российского лидера, он хотел стать моряком и летчиком.

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