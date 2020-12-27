В одном из бельгийских домов престарелых скончались восемнадцать человек после того, как к ним наведался аниматор в костюме Санта-Клауса, чтобы поздравить с новогодними праздниками. Как оказалось, гость был заражен коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

"Восемнадцать постояльцев дома престарелых в Бельгии скончались от коронавируса после того, как их пришёл поздравить с наступающим Рождеством местный Дед Мороз", - говорится в посте.

Также журналисты рассказали, что после визита коронавирус обнаружили у 121 постояльца заведения и 36 сотрудников.

Судя по фото, аниматор был в маске, но, видимо, то ли средство защиты не помогло, то ли мужчина его снимал при контакте со стариками.

Напомним, 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса в нескольких странах Европейского Союза. Так, прививки начали делать во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии и Испании.

Как писала "Страна", в странах Европейского Союза после старта массовой вакцинации от коронавируса появились случаи мошенничества с вакцинами. Аферисты продают фальшивые препараты.