В Бельгии Санта-Клаус с COVID-19 заразил обитателей дома престарелых. В итоге скончались 18 человек
В одном из бельгийских домов престарелых скончались восемнадцать человек после того, как к ним наведался аниматор в костюме Санта-Клауса, чтобы поздравить с новогодними праздниками. Как оказалось, гость был заражен коронавирусом.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
"Восемнадцать постояльцев дома престарелых в Бельгии скончались от коронавируса после того, как их пришёл поздравить с наступающим Рождеством местный Дед Мороз", - говорится в посте.
Также журналисты рассказали, что после визита коронавирус обнаружили у 121 постояльца заведения и 36 сотрудников.
Судя по фото, аниматор был в маске, но, видимо, то ли средство защиты не помогло, то ли мужчина его снимал при контакте со стариками.
Напомним, 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса в нескольких странах Европейского Союза. Так, прививки начали делать во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии и Испании.
Как писала "Страна", в странах Европейского Союза после старта массовой вакцинации от коронавируса появились случаи мошенничества с вакцинами. Аферисты продают фальшивые препараты.