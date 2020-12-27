Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за выполнение договоренностей по урегулированию конфликта Донбассе, которые были достигнуты в Париже в 2019 году, в Украине пока никто не брался.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1", передают "Вести".

"Процесс урегулирования, процесс выполнения этих самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение положений минского комплекса мер не то что забуксовал, - там какие-то единичные положения действительно удалось реализовать, но в целом, самое главное, никто за них даже не брался", - сказал представитель Кремля.

Более того, Песков обвинил власти Киева в "пассивности".

"Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации", - резюмировал он.

До этого мы приводили слова Пескова о том, что Владимир Путин "никогда не прерывается на какие-то праздники", в том числе и новогодние.

Между тем осенью глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал Минские соглашения 2015 года "политической петлей на шее" Киева, которая мешает принятию решений.