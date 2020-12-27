В период Нового года и Рождества у граждан Украины будет семь выходных дней, поскольку они имеют статус государственных праздников. Всего же в январе страна сможет отдыхать 12 дней.

Об этом говорится в материале "Обозревателя".

Одним из выходных будет Новый год, который отмечается первого января. Поскольку в 2021-м он приходится на пятницу, то выходными будут три дня: 1,2 и 3 января.

Через три дня после длинных выходных православные христиане отметят Рождество Христово, которое также является государственным праздником и выходным. Праздник приходится на четверг. Пятница, 8 января, также будет нерабочим днем. Таким образом, на Рождество украинцы будут отдыхать четыре дня: 7, 8, 9 и 10 января.

Всего в январе будет 12 официальных выходных и 19 рабочих дней.

Напомним, осталось немного времени для долгожданных выходных в Украине, которые введены Кабмином по случаю празднования Нового года 2021 и Рождества Христова.

Ранее "Страна" рассказывала, где и как отметит Новый год Владимир Зеленский.