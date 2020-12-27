Министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью "Стране" рассказал, будут ли корректировать украинские учебники по гендерной теме, отношению к ЛГБТ, однополым бракам, что сейчас подвигают разные грантовые организации.

В частности, в ряде западных стран уже вместо терминов "мама" и "папа" в учебниках пишут "родитель 1" и "родитель 2".

Шкарлет рассказал, планируется ли внедрять такую практику в украинскую школьную программу.



"Украина уже присоединилась к "Партнерству Биарриц" (международной инициативе равных прав и возможностей для всех – Ред.). Украина взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Не до такой степени, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, но Министерство образования является одним из субъектов этого соглашения", - отметил Шкарлет.

Он уточнил, что эти обязательства предполагают анализ существующих учебных материалов на предмет дискриминации по различным признакам. Однако они касаются гендера, а не ЛГБТ.

"Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть. Здесь скорее речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной – дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек", - заявил Шкарлет.



На вопрос, начнут ли в украинских учебниках называть маму и папу "родителем 1" и "родителем 2", Шкарлет ответил так:



"Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом Первой леди Украины, Елены Зеленской, народными депутатами и т.д. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях", - сообщил министр образования "Стране".



По его словам, школьные учебники в Украине уже начали переделывать с учетом требований "Партнерства Биарицц".



"Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств Правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года", - уточнил Сергей Шкарлет.



На вопрос о том, какова его личная позиция по поводу толеризации отношения к ЛГБТ в учебниках и в школьной программе, Шкарлет ответил, что для него это тяжелый вопрос.



"Я терпимый, толерантный человек. Больше ничего комментировать не буду", - резюмировал министр.

Полный текст интервью с министром образования Украины можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, почему грантовые активисты шатают кресло под Шкарлетом.