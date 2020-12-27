Небывалый ажиотаж вызвали слова Владимира Зеленского по тотальной мобилизации в стране. Президент на днях заявил, что в случае войны с Россией в армию призовут всех - и мужчин, и женщин.

Такими перспективами уже пугали в минувшие годы - бывший президент Порошенко тоже говорил, что в случае нападения РФ введет военное положение и начнет мобилизацию. Но даже он не заявлял, что в армию пойдут женщины.

То есть по накалу милитаристической риторики Зеленский превзошел тут даже своего предшественника. Хотя на линии фронта к этому предпосылок нет - боев стало даже меньше.

Да и вообще от Зеленского заявлений о "тотальной войне" с Россией ожидали меньше всего. Такие разговоры еще при Порошенко стали маргинальными. И те, кто их периодически продуцировал, с треском проиграли выборы полтора года назад.

Собрали реакцию на неоднозначный пассаж президента и проанализировали, зачем он вообще прозвучал.

Что заявил Зеленский

Тему войны с Россией президент затронул во время интервью журналу "Фокус". Журналист спросил, есть ли вероятность нападения на Украину из Крыма.

Зеленский ответил, что не хотел бы в это верить. Но если такое произойдет, в армию пойдут все.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал президент.

То есть с одной стороны Зе признал маловероятность этого сценария, с другой - обрисовал довольно мрачные перспективы, если он осуществится.

Но даже этот баланс позиций явно смещен в сторону большой угрозы, которая в словах Зеленского исходит от России. Настолько серьезной, что президент вынужден озвучивать публично планы по тотальному призыву.

Хотя не совсем понятно, какие действия РФ за время президентства Зе на такие мысли его натолкнули. Очевидно, что Москва, как и при Порошенко (после вторых Минских соглашений в феврале 2015 года), продолжает линию на политико-дипломатический курс относительно Украины. Более того, уже пять месяцев на Донбассе стало значительно меньше обстрелов.

Да и милитаризация Крыма началась не вчера. В то же время очевидно, что полуостров накачивают вооружением для противодействия не столько Украине (напасть войну Россия может, при желании, по всей протяженности границы), сколько НАТО, чьи страны наряду с Россией конкурируют за акваторию Черного моря.

Интерес Альянса к Крыму был виден и во время недавних учений, которые Украина проводила с англичанами и американцами. Ядерные бомбардировщики Б-52 прошли по границе с полуостровом, отработав ракетно-бомбовые удары по Крыму, а "на заднем дворе" российской группировки - в Николаевской области - осенью высаживался британский десант.

То есть очевидно, что наступление из Крыма вряд ли может начаться, например, из-за воды (что часто прогнозируют в последнее время). Снабдить полуостров привозной водой или опреснить ее будет в любом случае дешевле, чем совершать вторжение и нарываться на новые санкции Запада. Точно так же, как Путин не начал войну, когда Украина отключила на полуострове электричество.

Военный сценарий реален лишь в том случае, если Украина решит запустить критически опасные для РФ количества иностранных войск на свою территорию. К чему предпосылки как раз активно украинской властью создаются. Но в своем комментарии Зеленский этого не говорит.

Это достаточно маргинальная точка зрения, которая под занавес правления Порошенко уже почти не высказывалась в высших эшелонах власти. И теперь Зеленский снова вернул ее в повестку.

Но есть и вторая часть вопроса. Многие удивились формулировке о тотальной мобилизации, которая в современной войне является скорее анахронизмом.

"Мобилизованные не хотят воевать". Критика из СНБО и от военных

Возражения Зеленскому по поводу мобилизации, несмотря на воинственный характер его заявления, посыпались от самих военных.

Первым раскритиковал Зеленского член СНБО, назначенный туда еще при Порошенко - участник АТО Сергей Кривонос.

"Это (в окружении Зеленского) рассказывают президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет... Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч", - сказал он.

В то же время, рассказал Кривонос, опыт армяно-азербайджанской войны показал, что небольшое количество личного состава, в сочетании с техникой и правильном планировании, может показать куда более высокий результат.

И это правда: отправка тысяч добровольцев не помогла Армении победить в Карабахе. Тогда как хорошо оснащенная и обученная армия Азербайджана смогла решить почти все поставленные перед ней задачи.

Такие же соображения высказывают военные, опрошенные "Страной".

Рядовые и офицеры, которые участвовали в боевых действиях, рассказали, почему заявление о тотальной мобилизации не выдерживает критики.

Во-первых, как уже говорилось, огромная масса новобранцев будет необученной и создаст лишь обузу для военных.

Во-вторых, ВСУ не обладают инфраструктурой для такого количества призывников.

"Они что, в палатках будут жить, и добираться пешими до передовой? Кто их будет лечить, кормить, обувать – одевать? А самое главное, что большинство из этих мобилизованных никогда не держало в руках оружие. Никто и никогда их не обучал. Зачем они на войне?", - удивляются военные.

Они говорят, что даже в странах, которые готовы к полной мобилизации, она займет несколько недель или месяцев. Курс молодого бойца - это как минимум один месяц. Ну, и наконец есть большие сомнения, что само население захочет массово воевать, а не начнет сдаваться в плен или проще того - саботировать призыв (как это уже наблюдалось массово даже во время весьма ограниченной мобилизации в 2014-2015 годах).

"Как показал опыт мобилизаций первых лет АТО, это никудышная затея. Мобилизованные не хотят воевать. Армия мобилизованных по всеобщему принципу – это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади. Но для начала пусть Зеленский ответит на вопрос: где взять для мобилизованных обмундирование, продовольствие, оружие и боеприпасы? Где их разместить?", - говорит "Стране" старший лейтенант ВСУ Сергей Ч., участник боевых действий в ООС.

Другие сравнили идею Зеленского с гитлеровским фольксштурмом - ополчением, которое набирали из подростков и стариков.

И, наконец, последнее соображение - тотальная мобилизация убьет экономику страны, лишив ее миллионов рабочих рук. То есть как минимум рухнет тыл.

Впрочем, защитники Зеленского предложили не углубляться в эти тонкие материи и считать слова президента "реакцией патриота".

"Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: если бы с Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", - сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, в ответ на такой вопрос любой патриот и президент ответил бы так же. Даже он сам.

"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, должностные лица - то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - пояснил экс-президент.

"О какой мобилизации идет речь, если даже не могут заставить соблюдать масочный режим". Что говорят в соцсетях

Телеграм-канал "Политика Страны" считает, что смысл заявления Зеленского - в попытке понравиться "партии войны".

"Сказал это Зеленский, очевидно, чтоб "партия войны" его не сильно в зраде обвиняла, но, как это с ним часто водится, переиграл.

Он пообещал объявить "тотальную мобилизацию" и призвать в армию и мужчин, и женщин. Мобилизация в армию женщин - это для Украины что-то новенькое.

А выражение "тотальная мобилизация" среди постсоветского населения в основном ассоциируется с речами Геббельса и кадрами битвы за Берлин, где немцы отправляли на фронт и мальчиков, и стариков".

"Читаю отзывы на заявление Зеленского о том, что в случае полномасштабной войны с Россией мобилизованы в Украине будут и женщины. Причём массово. Более всего понравились два комментария. Первый это риторический вопрос, о какой массовой мобилизации женщин может идти речь в стране, где не могут заставить граждан соблюдать простой масочный режим. Второй это отзыв одного старлея-атошника - чтобы заставить воевать мобилизованых нужно будет за их спиной поставить заградотряды", - пишет журналист Максим Войтенко.

"Когда знания главнокомандующего о войне ограничиваются поеданием борща в солдатской столовой, становится не то, чтобы страшно, скорее, интересно, как он вообще представляет себе "большую войну", - пишет пользователь из Запорожья Стас Косаренко.