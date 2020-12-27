В воскресенье, 27 декабря, рейс российской авиакомпании "Победа", следовавший из Екатеринбурга в Москву, пришлось задержать из-за одной пассажирки. Женщина упорно отказывалась надевать маску.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Сегодня с рейса DP-406 Екатеринбург - Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа. Вылет рейса был задержан более чем на час", - рассказал сотрудник аэропорта.

Журналисты добавили, что к настоящему моменту самолет уже прибыл в Москву.

Требования носить защитные маски в салонах самолетов появилось в России, Украине и других странах мира еще в начале пандемии.

Как раньше писала "Страна", российский лоукостер "Победа" начал экскурсионные полеты над городами Золотого кольца со взлетом и посадкой в Москве. Первый самолет отправится в рейс на прошлой неделе.

Также "Страна" рассказывала, что экипажу самолета в РФ пришлось высадить неадекватного пассажира, который по неизвестным причинам начал мяукать и пытался покинуть лайнер через иллюминатор. Из-за этого рейс задержали почти на час