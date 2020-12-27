В воскресенье, 27 декабря, наряду с Польшей началась массовая вакцинация от коронавируса в других странах Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

В некоторых странах начало вакцинации запланировано на понедельник и вторник. А уже сегодня прививать граждан стали во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии и Испании.

Как рассказали в Европейской комиссии, вакцинация является единственным способом побороть коронавирус и вернуться к обычной жизни.

"Безопасная и эффективная вакцина - это наш лучший шанс победить коронавирус и вернуться к привычной жизни", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в странах Европейского Союза после старта массовой вакцинации от коронавируса появились случаи мошенничества с вакцинами. Аферисты продают фальшивые препараты.

Также мы рассказывали, что правоохранители в Германии начали расследование из-за преступников, которые рассылали липовые приглашения на прививку от коронавируса.