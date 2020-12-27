Пограничники в Черниговской области пресекли попытку гражданина Украины провезти в багаже холодное оружие через пункт "Сеньковка". На одном из ножей была выгравирована символика ФСБ Российской Федерации.

Об этом в воскресенье, 27 декабря, информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Примечательно, что всего за один день пограничники дважды помешали перевозке холодного оружия. Сначала, во время осмотра автомобиля "SsangYong" российской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении среди вещей иностранца обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

"А 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см. На одном из них была гравировка с изображением символики ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Пограничники уведомили Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Выявленные ножи, кинжал и сабли переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы, которая и определит относятся ли они к холодному оружию", - резюмировали представители ведомства.

Видео: YouTube/ ГПСУ

Напомним, ранее пограничники остановили контрабандистов, которые пытались незаконно перевезти через границу с РФ книги Джоанн Роулинг о Гарри Поттере и запчасти к трактору. Задержанными оказались жители Харькова, которым пообещали вознаграждение 400$.

Недавно "Страна" рассказывала о том, как полтавчанин вывозил стероиды из Украины в Европу под видом кофе.