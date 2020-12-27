В воскресенье, 27 декабря, в Польше началась вакцинация против коронавируса. Первой в стране прививку получила старшая медсестра главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алиция Якубовская.

Об этом рассказывает TVN24.

По данным СМИ, госпиталь МВД Польши получил 375 доз вакцины. Вторая порция ожидается в медучреждении не раньше 4 января следующего года.

Как сказал глава Агентства материальных резервов Республики Польша Михаила Кучмеровского, первая партия вакцины от компании Pfizer в количестве 10 000 доз будет использована в воскресенье до 12 часов дня.

В конце декабря, по его словам, Польша получит еще 300 000 доз вакцины. Препарат поступит в страну еще и в конце января следующего года.

Напомним, в странах Европейского Союза после начала массовой вакцинации от коронавируса появились случаи мошенничества с вакцинами. В Европоле заявили, что преступники пытаются воспользоваться огромным спросом на прививки, продавая поддельные вакцины.

Также "Страна" рассказывала, что правоохранители в Германии начали расследование по факту мошенничества из-за преступников, которые рассылали фальшивые приглашения на прививку от коронавируса.