Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX начала предстартовые испытания корабля Starship. На нем планируется совершить первый полет на Марс.

Трансляция с космодрома в городе Бока Чика, штат Техас, ведется на YouTube-канале LabPadre.

Специалисты американской компании завершили установку уже девятого прототипа межпланетного судна. Этот процесс должен был закончиться еще 14 декабря, однако из-за аварии сроки были смещены. Запуск прототипа Starship может состояться уже в январе 2021 года.

Видео: YouTube/ LabPadre

Напомним, переносы старта прототипа тяжелого корабля Starship, который планируется использовать для доставки людей на Марс, не пошли впрок проекту Илона Маска. 10 декабря Starship взорвался при посадке. Сам полет продолжался 6 минут 42 секунды, и тяжелая ракета смогла подняться на высоту 12,5 километров.

Как сообщала "Страна", основатель компании SpaceX Илон Маск назвал дату, когда первый человек ступит на поверхность Красной планеты.