Старинная православная икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, была вывезена из Донбасса через территорию РФ и Сербии.

Об этом заявил бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте РС Небойше Вукановичу, передают издание Dnevni avaz.

Так, по словам Савича, 29 мая 2018 года в Баня-Луке Додику, который тогда был президентом Республики Сербской (в составе Боснии), икону подарил Душко Вукотич, председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской.

"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотича какие-либо сопроводительные бумаги для иконы.

Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы". Эта организация активно работает в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса. Представители "ЛНР" якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением святого Николая, которую он затем привез Додику.

Ранее Радован Ковачевич, советник Додика, в интервью заявил, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки.

Напомним, что глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову икону 14 декабря во время визита дипломата в Боснию и Герцеговину. Посольство Украины запросило информацию о происхождении иконы, которая, как по данным посольства, была найдена в Луганске, а ее возраст составляет около 300 лет.

Позже прокуратура Боснии открыла дело из-за подаренной Лаврову иконы, якобы привезенной из неподконтрольного Киеву Луганска.

Также "Страна" сообщала, что МИД России вернул боснийцам икону, подаренную Лаврову. Она была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве 23 декабря.