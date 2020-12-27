По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, в Украине заполнены 38,4% от общего количества больничных коек, которые были выделены для зараженных коронавирусом. Всего на эти потребности было выделено 64 526 таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Министерства здравоохранения.

Больше половины кроватей заняты лишь в двух областях – Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%). В Киеве, по состоянию на сейчас, заняты 45,3% больничных коек.

В министерстве уточнили, что, несмотря на общее сокращение показателя заболеваемостью COVID-19, он превышает норму в 8,65 раза. При норме в 40 уровень заражения находится на отметке в 346.

Самой худшей является ситуация в Запорожской области – там показатель равен 577,9. В Киеве уровень заболеваемости составляет 541,9.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сегодня в стране более 70% койко-мест для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом. При этом почти 30 тысяч из них не заняты.

Как писала "Страна", в Черниговской области в начале декабря в больницах не хватало мест и врачей для лечения пациентов с COVID-19. Для приема зараженных планировали открыть дополнительные места в спортзалах в Чернигове и Нежине.