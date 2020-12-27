Миниатюрная копия Керченского моста (также известного как Крымский мост), расположенная в Комсомольском парке в Керчи, покрылась трещинами. При этом местную достопримечательность не закрыли для пешеходов.

Об этом в воскресенье, 27 декабря, информирует проект "Крым.Реалии".

Первые трещины появились на копии моста еще в начале осени. Руководитель российской администрации Керчи Сергей Бороздин тогда заявил, что ремонтные работы выполнит фирма, которая монтировала этот объект - ООО "Стройгарант".

Тем не менее, несмотря на следы штукатурных работ на конструкции, "мини-мост" все еще остается покрытым разрывами и продольными трещинами.

Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена ​​в керченском парке осенью 2019 года. Местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить "точкой притяжения" людей.

Напомним, в мае 2018 года было открыто движение легковых автомобилей по Керченскому мосту. В декабре прошлого года по объекту прошел первый грузовой транспорт. Ранее мы рассказывали, как в Крым впервые после блокады пустили поезда.