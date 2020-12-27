В Университете колледжа Лондона проходят испытания перспективного препарата Storm Chaser ("Штормовой охотник"), который способен вызывать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Этот коктейль из антител разработан учреждением совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая сейчас также дорабатывает вакцину от болезни Covid-19.

Об этом информирует издание The Guardian.

Как пишет газета, возможное лекарство - это смесь из антител к коронавирусу SARS-CoV-2, который, подобно вакцине, вводится в два этапа. Ученые ожидают, что иммунный ответ на инъекцию возникнет уже в течение нескольких дней, в том время как вакцины помогают выработать антитела в течение месяца.

Разработчики "Штормового охотника" утверждают, что если испытания препарата будут успешными, его можно будет назначать пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышку коронавирусной болезни. Также ее можно будет использовать и студентам, которые часто живут в общежитиях.

По подсчетам ученых, возможное лекарство сможет защитить от коронавируса на период от 6 до 12 месяцев. Сейчас препарат проходит первую фазу клинических испытаний. Этот коктейль уже был введен десяти добровольцам. В случае одобрения "Охотника" регуляторами, он может появиться в продаже уже весной 2021 года.

В свою очередь вирусолог Лондонского университетского колледжа доктор Кэтрин Хулихан, которая возглавляет исследования препарата, отметила, что он может стать хорошим дополнением к арсеналу уже имеющихся средств для борьбы с коронавирусом.

Напомним, недавно шведско-британская фармкомпания AstraZeneca подписала соглашение с российским медцентром Гамалея о сотрудничестве в деле производства вакцины от коронавируса Covid-19.

Ранее AstraZeneca отправила на доработку разработанную вакцину. Препарат был близок к завершению третьей фазы испытаний, но из-за недостаточно высокой эффективности компания вернулась на вторую фазу.