В воскресенье, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности с Днем контрразведки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину (29-ю - Ред.) со дня своего образования. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попыткой врага расшатать нашу страну изнутри. Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, контрразведка была создана в период становления государства, а ее работа "сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа".

Напомним, на днях президент Зеленский поздравил католиков страны и всего мира с Рождеством, которое по Григорианскому календарю выпадает в ночь на 25 декабря.

Также "Страна" рассказывала, что главой Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины был назначен Сергей Левченко.