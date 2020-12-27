Майор Украинской военно-медицинской академии в Киеве Владимир Холодный, который, будучи пьяным, сбил троих курсанток, отказывается оплачивать лечение пострадавших.

Об этом офицер заявил во время судебного заседания 23 декабря, передает "Судебный репортер".

Так, Холодный отказался выплачивать денежную компенсацию в размере 249 тысяч гривен госпиталю на лечение пострадавших девушек, двум из которых пришлось ампутировать ноги. Майор заявил, что не согласен с соответствующим гражданским иском.

При этом майор добавил, что признает свою вину и готов понести наказание.

Напомним, 25 августа в Киеве на территории военного колледжа по улице Зоологической майор Холодный сбил трех девушек-курсанток, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Все пострадавшие получили тяжелые травмы, а двоим из них пришлось ампутировать ноги.

23 декабря Шевченковский суд Киева постановил залог размером 168 тысяч гривен, как альтернативу содержания под стражей для Владимира Холодного.