Президент России Владимир Путин "никогда не прерывается на какие-то праздники", в том числе и новогодние. Однако крупных мероприятий на следующей неделе у главы государства не запланировано.

Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости".

"Рабочие дни, уже без каких-то крупных мероприятий, но рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники", - сказал представитель Путина.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский устроит себе несколько выходных на Новый год. Тем не менее, по словам его пресс-секретаря, глава государства будет оставаться на связи в эти дни.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский вместе с семьей отправится отдыхать в карпатскую резиденцию "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области. Компанию главе государства составят руководитель Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир.