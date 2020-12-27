В Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками уличный магазин - термополий, где посетителям продавали горячую еду и напитки. Кроме того, были найдены следы продуктов, которым почти две тысячи лет.

Об этом сообщает CNN.

Ученые нашли остатки древнего магазина на территории помпейского Археологического парка. В магазине были терракотовые банки, а в них – следы продуктов.

Лицевая сторона магазина украшена яркими фресками, на некоторых из них изображены животные, продававшиеся в магазине. Среди них курица и две утки, висящие вверх ногами.

Также археологи нашли украшенную бронзовую чашу для питья, известную как патера, и керамические кувшины, винные фляги и амфоры.

По словам антрополога Валерии Аморетти, в контейнерах термополия найдены следы свинины, рыбы, улиток и говядины. На прилавке магазина сохранился древний аналог энергетического батончика. Ученая назвала это открытие "свидетельством огромного разнообразия продуктов животного происхождения, используемых для приготовления блюд".

Археологи в Помпеях нашли древний продуктовый магазин. Фото: twitter.com/RomArchable

До этого мы рассказывали, что в ходе раскопок на вилле в пригороде древней Помпеи археологи раскопали два новых тела жертв извержения вулкана Везувий. Раскопки в этой части города, 20% которого все еще находится под землей, проводятся в рамках проекта "Большие Помпеи".

Ранее мы писали, что в Помпее нашли останки генеральской лошади в сбруе. Лошадь была запряжена и, судя по всему, готова к поездке.