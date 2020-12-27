В 2021 году осадки не смогут наполнить водохранилища аннексированного Крыма в той мере, на которую надеются местные "власти".

Такой прогноз дал эксперт Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюк в комментарии проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

"Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед "властью" Крыма", - заявил Яцюк.

Исходя из его прогноза, даже если зима и весна грядущего года будут богатыми на осадки, наполнить водохранилища в аннексированном Крыму они не смогут. Однако, по словам журналистов, "руководство" полуострова надеется, что именно осадки помогут решить проблему с отсутствием воды.

Видео: YouTube/ Радио Свобода

Напомним, что "Страна" подробно описывала, в чем причина проблем с водой в Крыму и как ее собираются решать российские власти. После 2014 года Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается сухая погода, на полуострове пересыхают водохранилища и питающие их реки.

Также мы разбирались, пойдет ли "руководство" Крыма на опреснение воды ради того, чтобы покрыть дефицит этого природного ресурса.