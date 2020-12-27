Чиновники из системы здравоохранения Канады заявили, что в стране выявлены первые два случая заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам представителей канадского минздрава, инфицирование подтвердилось у семейной пары в провинции Онтарио. При этом зараженные не выезжали за пределы провинции, а также не вступали в контакт с больными или людьми из группы повышенного риска.

На прошлой неделе власти Канады решили продлить запрет на пассажирские перелеты из Великобритании до 6 января.

Напомним, в субботу "Страна" рассказывала о том, что случаи заражение новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Великобритании, отмечены в Швеции, Испании и Франции. Только в Мадриде выявили четыре инфицированных человека, а еще у троих вирус может подтвердиться в ближайшее время.

На днях в Минздраве заявили, что в Украине пока нет штамма британского коронавируса-мутанта.