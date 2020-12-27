24-летняя жительница Ровенской области подозревается в организации проституции. Одной из ее "подопечных", по версии правоохранителей, была несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

Так, полицейские в течение почти полугода собирали доказательства против 24-летней женщины, которая, по версии следствия причастна к организации занятий проституцией на территории Волынской и Ровенской областей. Правоохранители утверждают, что она организовывала встречи женщин с потенциальными клиентами в номерах местных отелей и получала за это "немалые средства".

Также полицейские выяснили, что одна из девушек, которая была втянута в это незаконное занятие, является несовершеннолетней.

Стражи порядка провели три обыска - два из них по месту жительства предполагаемой нарушительницы и один в автомобиле, который использовался для перевозки проституток. Правоохранители изъяли пневматическое оружие, мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства, полученные от незаконной деятельности.

"Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие продолжается", - добавили в полиции.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили супругов-сутенеров, которые организовали продажу секс-услуг и наркотиков.

Ранее мы писали, что в Киеве американец задушил проститутку, у которой осталось пятеро детей, и спрятал тело в диван. По словам задержанного, женщина не захотела выполнять в постели некоторые из его прихотей и за это он в пылу ярости ее задушил.