В странах Европейского Союза после начала массовой вакцинации от коронавируса появились случаи мошенничества с вакцинами. В Европоле заявили, что преступники пытаются воспользоваться огромным спросом на прививки.

Об этом заявила глава Европола Катрин де Болль, передает DW.

По данным Европола, в социальных сетях уже появились сообщения о продаже вакцин, за которыми, по словам чиновницы, стоят аферисты. Откликнувшиеся на эти объявления люди либо ничего не получают после оплаты, либо им присылают подделки, введение которых может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

В свою очередь правоохранители, по словам де Болль, должны быть наготове из-за попыток кражи вакцин от коронавируса.

"Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной", - сказала она.

Кроме того, в Европоле идентифицировали локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. По этому поводу полицейские ведомства стран намерены сотрудничать друг с другом.

Напомним, правоохранители в Германии начали расследование по факту мошенничества из-за преступников, которые рассылали фальшивые приглашения на прививку от коронавируса.

Также мы писали, что в Минздраве показали поэтапный план вакцинации украинцев от коронавируса.