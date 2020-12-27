За первые полгода работы автоматической системы регистрации нарушений правил дорожного движения на украинских дорогах, с 1 июня по 30 ноября, камеры зафиксировали более 1,1 миллиона таких инцидентов. В результате водителям были выписаны штрафы.

Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции, передает "Телеграф".

"По результатам работы автоматической фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме с 1.06.2020 по 30.11.2020 полицейскими вынесено 1 143 491 постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме", - говорится в ответе ведомства.

Напомним, что с 1 июня в Украине заработали станции фото- и видеофиксации нарушений ПДД. После регистрации нарушения информация о нем поступает в центр обработки данных департамента патрульной полиции, где ее рассматривают полицейские, уполномоченные выписывать соответствующие правонарушениям штрафы.

В ноябре министр внутренних дел Арсен Аваков расхвалил эту систему и пообещал закупку новых камер. По его словам, до конца года будет подготовлено к установке еще 220 камер. А в течение следующего года планируется установить еще 300 камер.