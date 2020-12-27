За последние 24 часа в Украине подтвердились 6 113 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 72 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

"6 113 новых случаев коронавирусной болезни Сovid-19 зафиксировано в Украине, по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника", - говорится в сообщении.

Степанов добавил, что за последние сутки 1 674 человека были госпитализированы, выздоровел 6 621 пациент. Совершено 24 978 тестирований - почти на семь тысяч меньше, чем 26 декабря.

"За все время пандемии в Украине: заболели – 1 025 989 человек; выздоровели – 658 538; летальных случаев – 17 774; проведено тестирований – 5 472 989", - привел статистику министр.

В лидерах по количеству зараженных за время эпидемии Киев (107 204) и Одесская область (68 962).

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы, 26 декабря, число случаев коронавируса увеличилось на 7 709. За минувшие сутки заболели 366 детей и 198 медработников.

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