За прошедшие сутки, 26 декабря, в Соединенных Штатах произошло два случая уличных расстрелов, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Fox News.

Так, первый инцидент произошел в городе Линн, штат Массачусетс. Там во время съемок клипа неизвестный открыл огонь по людям, застрелен один человек. Еще пять получили ранения, двое из них в критическом состоянии. Известно, что одному из пострадавших 30 лет, остальным около 25.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в субботу вечером, 26 декабря (ночью 27 декабря по киевскому времени). Сейчас ведутся поиски виновника.

Другой случай произошел в боулинге в городе Рокфорд, штат Иллинойс. Там неизвестный открыл огонь по людям, убив троих человек. Еще столько же были отправлены на больничные койки.

По информации правоохранителей, виновник инцидента стрелял как в середине здания, так и снаружи. Его уже задержали.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в торговом центре в США произошла стрельба, есть погибший афроамериканец.

Также мы рассказывали, что в столице США полицейский застрелил афроамериканца.