Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 28 декабря
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 28 декабря. За последние сутки заболело еще 4 385 человек, излечился 7 191 пациент и скончалось 75.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 108 055 случаев
- Винницкая область - 22 008 случаев
- Волынская область - 32 537 случаев
- Днепропетровская область - 57 196 случаев
- Донецкая область - 35 188 случаев
- Житомирская область - 38 545 случаев
- Закарпатская область - 27 879 случаев
- Запорожская область - 52 175 случаев
- Ивано-Франковская область - 42 894 случаев
- Киевская область - 57 614 случаев
- Кировоградская область - 8 234 случаев
- Луганская область - 10 013 случаев
- Львовская область - 60 005 случаев
- Николаевская область - 29 878 случаев
- Одесская область - 69 134 случаев
- Полтавская область - 34 843 случаев
- Ровенская область - 40 332 случаев
- Сумская область - 40 129 случаев
- Тернопольская область - 33 540 случаев
- Харьковская область - 67 991 случаев
- Херсонская область - 17 193 случаев
- Хмельницкая область - 38 408 случаев
- Черкасская область - 37 856 случаев
- Черновицкая область - 39 515 случаев
- Черниговская область - 29 212 случаев
Напомним, для скорейшего получения вакцины от коронавируса Covid-19 власти Украины ведут переговоры со всеми ее производителями, кроме Российской Федерации.
Как сообщала "Страна", украинцы, которые живут и работают в Польше смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно.
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