Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 28 декабря. За последние сутки заболело еще 4 385 человек, излечился 7 191 пациент и скончалось 75.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 108 055 случаев
  • Винницкая область - 22 008 случаев
  • Волынская область - 32 537 случаев
  • Днепропетровская область - 57 196 случаев
  • Донецкая область - 35 188 случаев
  • Житомирская область - 38 545 случаев
  • Закарпатская область - 27 879 случаев
  • Запорожская область - 52 175 случаев
  • Ивано-Франковская область - 42 894 случаев
  • Киевская область - 57 614 случаев
  • Кировоградская область - 8 234 случаев
  • Луганская область - 10 013 случаев
  • Львовская область - 60 005 случаев
  • Николаевская область - 29 878 случаев
  • Одесская область - 69 134 случаев
  • Полтавская область - 34 843 случаев
  • Ровенская область - 40 332 случаев
  • Сумская область - 40 129 случаев
  • Тернопольская область - 33 540 случаев
  • Харьковская область - 67 991 случаев
  • Херсонская область - 17 193 случаев
  • Хмельницкая область - 38 408 случаев
  • Черкасская область - 37 856 случаев
  • Черновицкая область - 39 515 случаев
  • Черниговская область - 29 212 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, для скорейшего получения вакцины от коронавируса Covid-19 власти Украины ведут переговоры со всеми ее производителями, кроме Российской Федерации

Как сообщала "Страна", украинцы, которые живут и работают в Польше смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно

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