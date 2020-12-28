В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 28 декабря. За последние сутки заболело еще 4 385 человек, излечился 7 191 пациент и скончалось 75.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 108 055 случаев

Винницкая область - 22 008 случаев

Волынская область - 32 537 случаев

Днепропетровская область - 57 196 случаев

Донецкая область - 35 188 случаев

Житомирская область - 38 545 случаев

Закарпатская область - 27 879 случаев

Запорожская область - 52 175 случаев

Ивано-Франковская область - 42 894 случаев

Киевская область - 57 614 случаев

Кировоградская область - 8 234 случаев

Луганская область - 10 013 случаев

Львовская область - 60 005 случаев

Николаевская область - 29 878 случаев

Одесская область - 69 134 случаев

Полтавская область - 34 843 случаев

Ровенская область - 40 332 случаев

Сумская область - 40 129 случаев

Тернопольская область - 33 540 случаев

Харьковская область - 67 991 случаев

Херсонская область - 17 193 случаев

Хмельницкая область - 38 408 случаев

Черкасская область - 37 856 случаев

Черновицкая область - 39 515 случаев

Черниговская область - 29 212 случаев

Напомним, для скорейшего получения вакцины от коронавируса Covid-19 власти Украины ведут переговоры со всеми ее производителями, кроме Российской Федерации.

Как сообщала "Страна", украинцы, которые живут и работают в Польше смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно.