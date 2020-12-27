Действующий резидент США Дональд Трамп, комментируя ужесточение ограничений в штатах, где доминируют представители демократической партии, заявил, что карантин оказался хуже самого коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом. Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на самоизоляцию", - указано в сообщении.

По словам Трампа, Флорида и другие регионы, которые пренебрегли карантином, "отлично справляются". Таким образом Трамп в очередной раз высказался об отмене карантинных ограничений, за которые выступили местные власти, исходя из высоких показателей заболеваемости и смертности от коронавируса.

По данным сервиса Worldometers, всего с начала пандемии в США коронавирусом переболело примерно 19 366 000 граждан, за сутки этот список пополнился на 113 242 человек, что на 20 тысяч меньше вчерашнего ежедневного показателя. Скончалось от осложнений заболевания 339 564 американцев.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал репост видео, в котором говорится, что коронавирус был создан специально для победы на выборах кандидата от демократов Джо Байдена.

Как сообщала "Страна", избранный президент США Джо Байден получит аккаунт главы Белого дома в Twitter без подписчиков, так как основную массу поклонников его предшественник, Дональд Трамп, собрал на личной странице, а не на официальной, которой почти не пользовался.