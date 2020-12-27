В Соединенных Штатах трехлетний ребенок перенес инсульт из-за осложнений коронавирусной болезни. При этом сделанный накануне тест на Covid-19 показал отрицательный результат.

Об этом сообщает The Mirror.

Так, родители решили отвезти малыша в больницу, когда у того отняло правую руку, а речь стала неразборчивой. Перед операцией ребенку сделали тест на коронавирус, но он показал отсутствие заболевания. Антитела при этом в организме имелись, что врачи посчитали странным.

Позднее у мальчика диагностировали тромб в голове, который и помешал подпитке мозга кислородом. Кислородное голодание, которые испытывал главный орган ребенка, и привел к инсульту. Врач, который прооперировал маленького пациента, предположил, что больные коронавирусом более подвержены тромбозу.

Напомним, исследователи Королевского колледжа Лондона рассказали о самых неочевидных симптомах коронавируса, на которые часто жалуются пациенты.

Как сообщала "Страна", если коронавирусом заболел человек с неврологическими отклонениями, период восстановления может протекать труднее, а летальные исходы более вероятны.