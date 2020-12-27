В результате схода лавины на севере Ирана 25 декабря скончались десять альпинистов.

Об этом сообщает IRIB.

"К настоящему моменту в горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек скончался в больнице", - указано в сообщении иранской телерадиокомпании со ссылкой на спасателей.

Сейчас устанавливаются личности погибших, на месте работают медики и спасатели. В последние несколько дней север Ирана замело снегом, в результате уже 12 человек объявлены пропавшими без вести.

С началом метелей в горах пропали три группы альпинистов. Спасти удалось пока только 14 человек, поиски остальных продолжаются.

Напомним, недавно шесть человек погибли в австрийских Альпах в результате схождения лавин. Среди погибших - пятеро туристов из Чехии (двое мужчин и три женщины), несчастье с которыми произошло в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.

Как сообщала "Страна", в Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года выдался аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: высоте снежного покрова, температуре, осадкам и другим. Но главное, в течение сезона не было зафиксировано ни одной лавины.