В Армении представители оппозиционных политический партий требуют немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На досрочные парламентские выборы они соглашаться не хотят, считая их попыткой руководства страны удержать власть.

Свою позицию представители партий обнародовали в Facebook.

Ишхан Сагателян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" назвал Пашиняна "злом номер один в стране", а внеочередные выборы - способом выйти из ситуации.

"Этот вариант неприемлем. Есть один способ убрать предателя, после которого армянской нации будет предоставлена возможность провести свободные, справедливые, прозрачные и конкурентные выборы", - заявил Сагателян.

Представитель оппозиционной партии "Отечество" Арсен Бабаян заявил, что Пашинян уже должен понимать, что у него нет никакой альтернативы, кроме как уйти в отставку.

"Цинизм предателя Николы достиг уровня попытки настаивать на том, что оппозиционное движение не получило общественной поддержки. Этот человек не обычный сумасшедший, а антиправительственный и патриотический маньяк. Этот разрушитель также страдает от политического дальтонизма, поэтому видит только черное и белое", - не согласен с позицией Пашиняна Бабаян.

Армен Ашотян, который представляет Республиканскую партию, что выборы - это инструмент власти.

"Если "Движение по спасению родины", имея столько организационных проблем, достигло того, что Пашинян под давлением уже готов пойти на выборы по собственному сценарию, то что будет, если наконец движение применит весь свой интеллектуальный, организационный и человеческий ресурс", - заявил Ашотян.

Напомним, 25 декабря Никол Пашинян заявил, что планирует проведение внеочередных парламентских выборов. Он готов оставить свой пост, если не получит поддержки армянского народа. В то же время оппозиционные силы страны требуют его немедленной отставки.

С 10 ноября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Причиной послужило принятие им, совместно с РФ и Азербайджаном, решения о прекращении огня и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий, ранее принадлежавших Армении.