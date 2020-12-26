В российской республике Башкортостан муж после ссоры с женой увез двух маленьких детей в неизвестном направлении, после чего их вместе нашли в машине без признаков жизни.

Об этом сообщает Следственный комитет Республики.

"26 декабря 2020 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о том что 37-летний житель города Уфы после ссоры с супругой уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле с 6-летним сыном и годовалой дочерью. По факту безвестного исчезновения малолетних следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двоих малолетних)", - указано в сообщении.

Следователи провели осмотр по месту жительства семьи, после чего начали поиски детей с отцом. Через несколько часов мужчину с детьми нашли в машине в Давлекановском районе. И, хотя видимых следов повреждений у них не было, признаков жизни никто не проявлял. Оказалось, все задохнулись угарным газом.

Согласно предварительной версии, отец семейства решил таким образом отомстить супруге - убил детей и покончил с собой. Расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который по неизвестной причине открыл стрельбу по супругам с детьми в их же доме, расположенном в селе Логвин, Володарского района.

Как сообщала "Страна", судом объявлен обвинительный приговор 56-летнему мужчине по факту убийства бывшей жены.