В субботу, 26 декабря, в ходе телефонного разговора с главой правительства Грузии Георгием Гахария, генеральный директор Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что готов оказать содействие Грузии в получении вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

В ходе разговора премьер-министр Грузии отметил, что продолжит сотрудничество с ВОЗ в реализации будущих реформ здравоохранения, а также обсудил с Гебреисусом скорейшее получение препаратов для вакцинирования от коронавируса и глобальную ситуацию с пандемией.

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения высоко оценил шаги, предпринятые властями Грузии как на первом этапе по предотвращению распространения вируса, так и с точки зрения распространения инфекции и борьбы с инфицированными во второй волне", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что сейчас Грузия имеет возможность получить через платформу COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам) вакцины трех типов. По ее предположениям, вакцина появится в Грузии в начале весны 2021 года.

Напомним, согласно договору, который украинское правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Киев должен получить вакцину в конце февраля - начале марта.

Также "Страна" подробно разбиралась, сколько доз вакцины заказал на Западе Минздрав и когда ее ждать в Украине. Кроме того, Украина предложит миру возить самолетом "Мрия" вакцину от Covid-19, чтобы получить ее поскорее.