Бывший президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал слова главы государства Владимира Зеленского о том, что в случае эскалации войны с Россией будет объявлена мобилизация как мужчин, так и женщин.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: если бы с Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", - сказал он.

По словам Кравчука, в ответ на такой вопрос любой патриот и президент ответил бы так же. Даже он сам на поставленный журналистом вопрос и возможном вторжении в свое время дал подобный ответ.

"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, должностные лица - то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - добавил экс-президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны аннексированного Крыма начнется большая война, и все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины.

Как сообщала "Страна", в СНБО заявили, что план президента Украины Владимира Зеленского по мобилизации всех женщин и мужчин в случае войны с Россией является нереальным, поскольку эти люди будут не обучены держать в руках оружие и вряд ли захотят это делать.

Также "Страна" писала, что заявление уже вызвало живое обсуждение в соцсетях – до сих пор никто из представителей украинской власти не заявлял, что на войну будут отправлять даже женщин.