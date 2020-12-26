Часть Восточной Англии затопило сильнейшим за последние годы наводнением после непрекращающихся проливных дождей. Вместо празднования Рождества, около 1,3 тысяч семей в Бедфордшире пришлось срочно эвакуировать.

Об этом сообщает ВВС.

"По сообщению пожарной службы Бедфордшира, созданы эвакуационные центры для оказания помощи пострадавшим от наводнения на реке", - указано в сообщении.

Чтобы предотвратить большие жертвы, правоохранители предупредили о непогоде жителей домов в городах вдоль реки Грейт-Уз. Несмотря на карантинные ограничения так называемого четвертого уровня (идентично красной зоне в Украине), введенные из-за разгула нового штамма коронавируса, местных жителей пришлось эвакуировать к друзьям и родственникам.

По информации Агентства по охране окружающей среды Бедфордшира, вместо празднования Рождества, которое по католическому календарю было 25 декабря, почти полутора тысячам семей пришлось переправляться на лодках в более безопасные места со всем своим имуществом.

Напомним, итальянскую Венецию, которая расположена на воде, снова затопило. Из-за непогоды уровень воды поднялся до 1,5 метров, что является очень высоким показателем.

Как сообщала "Страна", несколько стран в Центральной Америке и США пострадали от мощного урагана "Йота", который обрушился на континент.