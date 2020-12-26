Самую "коронавирусную" зону Англии затопило сильнейшее за последние годы наводнение. Фото
Часть Восточной Англии затопило сильнейшим за последние годы наводнением после непрекращающихся проливных дождей. Вместо празднования Рождества, около 1,3 тысяч семей в Бедфордшире пришлось срочно эвакуировать.
Об этом сообщает ВВС.
"По сообщению пожарной службы Бедфордшира, созданы эвакуационные центры для оказания помощи пострадавшим от наводнения на реке", - указано в сообщении.
Чтобы предотвратить большие жертвы, правоохранители предупредили о непогоде жителей домов в городах вдоль реки Грейт-Уз. Несмотря на карантинные ограничения так называемого четвертого уровня (идентично красной зоне в Украине), введенные из-за разгула нового штамма коронавируса, местных жителей пришлось эвакуировать к друзьям и родственникам.
По информации Агентства по охране окружающей среды Бедфордшира, вместо празднования Рождества, которое по католическому календарю было 25 декабря, почти полутора тысячам семей пришлось переправляться на лодках в более безопасные места со всем своим имуществом.
Напомним, итальянскую Венецию, которая расположена на воде, снова затопило. Из-за непогоды уровень воды поднялся до 1,5 метров, что является очень высоким показателем.
Как сообщала "Страна", несколько стран в Центральной Америке и США пострадали от мощного урагана "Йота", который обрушился на континент.