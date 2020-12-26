В субботу, 26 декабря, Словакия стала третьей страной Европейского Союза, которая досрочно начала массовую вакцинацию населения от коронавируса. Первым прививку препаратом производства Pfizer/BioNTech получил инфекционист и член правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмери.

Об этом сообщает Cas.sk.

Так, уже в воскресенье вакцинацию планирует пройти президент Словакии Зузана Чапутова и часть министров. Всего страна заключила соглашение на поставку 18 миллионов доз вакцины Pfizer и BioNTech, 10 тысяч уже прибыли в первой партии. Планируется, что уже в апреле 2021 года вакцинация станет доступной для всех, поскольку в Словакии небольшая численность населения - 5,45 миллиона человек.

Напомним, в Венгрии также начали вакцинацию досрочно, 26 декабря. При этом страны Евросоюза договорились развернуть массовую вакцинацию одновременно, 27 декабря.

Также сообщалось, что Германия, вслед за Венгрией начала вакцинировать население от Covid-19. Согласно графику, первыми в стране вакцину получат люди старше 80 лет, жители домов престарелых и врачи, которые чаще всего контактируют с больными коронавирусом.