Разработчики популярного мессенджера WhatsApp заявили, что с первых секунд Нового года приложение перестанет работать на устаревших смартфонах. Поэтому пользователям советуют обновить операционную систему или сохранить переписки.

Об этом сообщает The Mirror.

Так, с первого января 2021 года WhatsApp перестанет работать на смартфонах с операционной системой старше Android 4.0.3 или iOS 9 для iPhone. Администрация предупреждает, что при владении телефоном iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S до Нового года нужно обновить программное обеспечение до iOS 9.

Если же это по какой-то причине невозможно, пользователям советуют создать резервную копию всех чатов, чтобы не потерять важные переписки. Для этого нужно в нужном чате нажать "Информация о группе", после чего выбрать "Экспортировать чат". Это даст возможность загрузить переписку на устройство без картинок в ней.

Напомним, сразу 48 американских штатов под предводительством штата Нью-Йорк и Федеральная торговая комиссия США подали антимонопольные иски против компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью. Компанию обвиняют в монополии, уничтожении конкуренции и скупке перспективных бизнесов. Кроме того, суд просят заставить Facebook продать важные активы, включая Instagram и WhatsApp, и запретить подобные сделки в будущем.

Как сообщала "Страна", президент Венесуэлы Николас Мадуро установил на смартфон мессенджеры и поделился номером телефона со всеми желающими.