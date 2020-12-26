В Украине закончили ремонтные работы рейдового буксира "Яны Капу", который Россия вернула Украине по решению Морского трибунала после конфликта в Керченском проливе. Боеспособность судна полностью восстановлена.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

"На одном из судоремонтных предприятий Украины завершился доковый ремонт рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу". Собственно говоря, удалось восстановить боеспособность этого судна отныне оно сможет выполнять задачи по назначению", - сообщили в Минобороны.

В ходе ремонтных работ были заменены поврежденные участки палубы, исправлены дефекты, судно почистили и вернули ему боеспособность. Кроме того починили компрессоры и газоход, а на буксире отремонтировали рулевое и якорное устройство, электрооборудование и внутренние помещения.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

После чего в Российской федерации 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Захваченные украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря 17 ноября. На следующий день, 18 ноября, они были переданы переданы украинской стороне. Украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов.

Ремонт буксира обошелся Минобороны почти в 5 млн гривен.