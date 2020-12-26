В Москве, во время реконструкции, полностью снесли здание знаменитого спортивного комплекса "Олимпийский". Именно здесь прошел в 2013 году знаменитый бой Владимира Кличко и российского боксера Александра Поветкина, здесь Александр Усик выиграл бой у Мурата Гассиева.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Так, 1 июля 2020 года легендарный комплекс закрыли на реконструкцию, которую планировали закончить в 2022 году. В ходе реконструкции здание полностью снесли, снос главной арены начали еще в марте.

Спортивный комплекс "Олимпийский" был построен специально к олимпийским играм в 1980 году. На нем проводили чемпионаты мира по разным видам спорта. Также "Олимпийский" являлся самым большим крытым стадионов Европы до 2017 года (до открытия Paris La Défense Arena, во Франции - Ред.).

После окончания работ на месте построят новый спортивный комплекс, с оздоровительно-реабилитационным комплексом, бассейном, аквапарком, крытым катком и теннисными кортами. Также там разместят торговый центр и концертную площадку, которая сможет вместить около 10 тысяч зрителей.

Напомним, в РПЦ предложили после похорон Ленина сделать в мавзолее музей репрессий.

Также мы писали, что в Киеве снесли "курятник над Майданом" и вернули историческому зданию крышу.