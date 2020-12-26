Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество укреплять медицинские системы и готовится к новым пандемиям и чрезвычайным ситуациям.

Об этом глава ВОЗ сообщил во время видео-обращения в субботу, 26 декабря.

Видеообращение Тедрос Аданом Гебрейесус записал в честь Международного дня противоэпидемической готовности, который впервые пройдет в этом году 27 декабря, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 7 декабря. Цель мероприятий, которые пройдут в этот день, привлечь внимание общества к проблемам предотвращения эпидемий.

Он обратился к мировому сообществу, сказав, что уже трудно представить, что еще год назад никто ничего не знал о коронавирусе. Но "на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии".

Также он отметил, что пандемия показала "тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты". И это не последняя эпидемия в мире, поэтому нужно развивать медицинские системы и направлять усилия на предотвращение чрезвычайных ситуаций. В то же время необходимо учитывать "критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата".

Напомним, новый тип британского коронавируса обнаружили уже в восьми странах Европы.

Также сообщалось, что за все время пандемии коронавирусом заразились уже более 80 млн человек.