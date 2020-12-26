В России считают, что запрет на присутствие российского президента, министров, депутатов и следователей на международных спортивных мероприятиях - "непонятная мера". Ранее такое решение принял Спортивный арбитражный суд из-за нарушения Россией антидопинговых правил.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Матч ТВ".

"Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение. Мы все сделаем правильные выводы", - пояснил Лавров.

По его словам, нынешние правила ослабили, так как теперь спортсменам, которые не подались на употреблении допинга, не нужно будет обращаться за специальным приглашением со стороны Международного олимпийского комитета. Также разрешается национальная символика на форме спортсменов и на сувенирах болельщиков.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) наложил запрет на присутствие любого крупного российского чиновника на международных спортивных мероприятиях вплоть до президента из-за регулярного нарушения запрета на употребление допинга российскими спортсменами. Так, посещать международные спортивные состязания запрещается: президенту РФ, всему составу правительства, их заместителям, депутатам Госдумы, главам и заместителям государственных организаций, сотрудникам администрации президента и работникам Следственного комитета.

Как сообщала "Страна", суд также запретил российским спортсменам выступать под государственным флагом РФ на международных соревнованиях до декабря 2022 года.