В Китае успешно прошло испытание прототипа гиперзвукового двигателя, с помощью которого можно облететь Землю в течение двух часов. Работает такой двигатель на чистом водороде.

Об этом сообщает Chinese Journal of Aeronautics.

Так, конструкции прототипа двигателя сделаны из особых сплавов, которые созданы для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Металлы, которые применяются в ракетно-космической отрасли, с трудом могли бы выдержать уровень температуры, которая возникает двигателе.

Испытания проходили в специальной гиперзвуковой аэродинамической трубе. Такая труба может развивать скорость воздушного потока до 9 чисел Маха (около 11 тысяч километров в час). Испытания прошли успешно, все показатели прототипа были стабильны. Исходя из этого исследователи пришли к выводу, что двигатель будет стабильно разгоняться и эффективно работать на скорости до 16 чисел Маха. Такая скорость позволяет облететь экватор Земли чуть больше чем за два часа.

На данный момент, после кратковременных экспериментов, еще сложно предсказать как будут вести себя материалы конструкции при длительных полетах. Когда двигатели можно будет использовать по назначению пока неизвестно.

Напомним, после успешного полета на Луну Китай готовится к миссии на Марсе.

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