Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал изменения в законодательство, согласно которым ужесточается наказание за дезинформацию. Теперь распространение ложной информации будет наказываться штрафом, а повторная публикация неправдивой информации может привести к ограничению свободы.

Об этом пишет nuz.uz.

Так, распространение ложной информации, которая приводит к унижению достоинства или дискредитации личности в средствах массовой информации или интернете наказывается штрафом в размере 11 150 000 тысяч сумов (около 29 тысяч гривен). В случае, если данная информация угрожает общественному порядку, штраф возрастает в два раза.

Если после административного взыскания, то есть после оплаты штрафа, нарушитель снова публикует ложную информацию, то размер штрафа вырастает до 89 млн. 200 тысяч сумов (244 тысячи грн) или будет налагаться наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, Европейская комиссия намерена предложить Европейскому Союзу ввести санкции против распространителей дезинформации. С таким предложением Европейская комиссия выступила впервые.

Также "Страна" подробно рассказывала о двух скандальных законопроектов, которые продвигают "Слуги народа". Первый дает право СБУ выискивать "неблагонадежные СМИ" и инициировать их закрытие через Нацсовет по телерадиовещанию. Второй – запрещает отрицание агрессии России, а также гибридной войны РФ против Украины в телеэфире.