Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные штаты в том, что те якобы препятствуют поставкам вакцины от коронавируса в страну и запугали Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом сообщает IRNA.

"США создают проблемы для нас в отношении вакцин, лекарств и продовольствия, а также других товаров, которые мы бы хотели покупать за границей", - заявил президент Ирана.

Он объяснил, что Штаты "запугали" Всемирную организацию здравоохранения и подчеркнул необходимость одобрения OFAC (Управления по контролю за иностранными активами в казначействе США) для покупки Ираном вакцины от Covid-19. Рухани отметил, что после получения соответствующего разрешения США объявили, что деньги на покупку вакцины должны пройти через американский банк.

Президент Ирана добавил, что Штаты мешают Ирану покупать продукты питания и "любые товары из-за границы".

"Действия Америки злонамеренны и презрены. Как вам можно доверять, когда вы печально известны воровством и ждете возможности найти сумму, которую сможете у нас отобрать? Как можно доверять вам?", - подчеркнул он.

Напомним, вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря. Власти страны одобрили применение препарата производства компаний Pfizer и BioNTech.

Отметим, что в Украине в ближайшее время вакцинация от Covid-19 не начнется. Первые поставки вакцины ожидаются только весной. То есть прививать население от коронавируса у нас в стране начнут на полгода позже, чем Запад и Россия.