Вслед за Венгрией вакцинация от коронавируса началась и в Германии. Первой прививку получила 101-летняя Эдит Квойцалла из дома престарелых.

Об этом сообщает Bild.

Кампания по вакцинации в Германии началась с дома престарелых в Хальберштадте, первыми прививку Pfizer получили жильцы и сотрудники заведения. Хоть вакцинация не обязательна, на нее согласилась большая часть жильцов.

"Наша логистика налажена, поэтому мы можем начать работу раньше, чем планировалось. Мы выбрали дом престарелых, потому что он не очень большой, и мы смогли протестировать процессы без каких-либо ограничений по времени", - рассказал лечащий врач Мануэль Славиг, который провел вакцинацию с тремя помощниками.

Согласно графику, первыми в стране вакцину получат люди старше 80 лет, жители домов престарелых и врачи, которые чаще всего контактируют с больными коронавирусом. Всего в стране с 27 декабря начнут работу 442 медицинских центра, в которых можно будет получить свою дозы вакцины.

Напомним, Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вакцинация всего населения страны начнется с середины 2021 года.

По состоянию на 26 декабря, препарат для вакцинации от коронавируса Pfizer и BioNTech получили все страны-участницы Евросоюза, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Португалию и Испанию. В воскресенье, 27 декабря, должна начаться массовая вакцинация в ЕС.