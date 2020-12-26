Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 80 млн.Фото: mind.ua

По состоянию на субботу, 26 декабря, число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 млн человек, а число смертей от последствий Covid-19 перевалило за полтора миллиона. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии. Украина занимает 16 место в рейтинге по количеству зарегистрированных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, во всем мире коронавирусом заразились 80 млн 442 тыс. 779 человек, при этом летальным исходом закончились 1 млн 761 тыс. 366 случаев. Преодолеть болезни смогли 56 млн 680 тыс. 610 людей.

В рейтинге, по количеству зараженных коронавирусом по-прежнему лидирует США (19,231,256 случаев), на втором месте Индия (10,188,204), а на третьем Бразилия (7,448,560). Россия (3,021,964) - на четвертом, а Украина занимает 16 место в этом списке (1,019,876).

За все время пандемии коронавирусом заразились уже более 80 млн человек. Скриншот

За все время пандемии коронавирусом заразились уже более 80 млн человек. Скриншот

Напомним, 22 декабря число зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 1 млн.

Также сообщалось, что в Киеве аномально просело количество новых заражений Covid-19.

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