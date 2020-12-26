По состоянию на субботу, 26 декабря, число зараженных коронавирусом в мире превысило 80 млн человек, а число смертей от последствий Covid-19 перевалило за полтора миллиона. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии. Украина занимает 16 место в рейтинге по количеству зарегистрированных случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, во всем мире коронавирусом заразились 80 млн 442 тыс. 779 человек, при этом летальным исходом закончились 1 млн 761 тыс. 366 случаев. Преодолеть болезни смогли 56 млн 680 тыс. 610 людей.

В рейтинге, по количеству зараженных коронавирусом по-прежнему лидирует США (19,231,256 случаев), на втором месте Индия (10,188,204), а на третьем Бразилия (7,448,560). Россия (3,021,964) - на четвертом, а Украина занимает 16 место в этом списке (1,019,876).

Напомним, 22 декабря число зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 1 млн.

Также сообщалось, что в Киеве аномально просело количество новых заражений Covid-19.